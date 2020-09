Daydreamer in onda anche la domenica con una doppia storia d’amore: anticipazioni 27 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) Daydreamer andrà in onda di nuovo oggi pomeriggio e, a sorpresa, Mediaset ha confermato che la serie con Can Yaman andrà in onda anche domani pomeriggio. In un primo momento la serie turca era sparita dal palinsesto della domenica rimanendo in onda solo al sabato ma ancora una volta ha fatto marcia indietro cambiando le carte in tavola a favore dei fan che felici potranno guardare una puntata xxl sia oggi che domani. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno proprio Can e Sanem che continuano a vivere il loro amore ma con un po’ di timore di essere scoperti soprattutto a lavoro dove i pettegolezzi ormai sono all’ordine del giorno. Nella puntata di oggi, 26 settembre, di Daydreamer, ritroveremo Can e Sanem dove li ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020)andrà indi nuovo oggi pomeriggio e, a sorpresa, Mediaset ha confermato che la serie con Can Yaman andrà indomani pomeriggio. In un primo momento la serie turca era sparita dal palinsesto dellarimanendo insolo al sabato ma ancora una volta ha fatto marcia indietro cambiando le carte in tavola a favore dei fan che felici potranno guardare una puntata xxl sia oggi che domani. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno proprio Can e Sanem che continuano a vivere il loro amore ma con un po’ di timore di essere scoperti soprattutto a lavoro dove i pettegolezzi ormai sono all’ordine del giorno. Nella puntata di oggi, 26, di, ritroveremo Can e Sanem dove li ...

Viviana6521 : Ma Una vita va già in onda per tutta la settimana, perché deve rubare il posto a #DayDreamer pure di sabato? - carmens97644477 : RT @missgiovy: Notizie ufficiali da guida mediaset - missgiovy : Notizie ufficiali da guida mediaset - zazoomblog : DayDreamer: in onda anche domenica 27 settembre le anticipazioni - #DayDreamer: #anche #domenica - Lorena63139743 : Ma la serie vi interessa oppure no? State sperando che smettiamo di seguirla? Mai visto una cosa del genere...Gli o… -