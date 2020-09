Daydreamer anticipazioni 27 settembre | Can nella bufera per un nuovo gossip

(Di sabato 26 settembre 2020)– Le ali del sogno torna domenica 27dalle 16,22 circa con un doppio episodio su Canale 5, dove non mancheranno certo nuovi entusiasmanti colpi di scena. Le foto di Can e Sanem mentre si baciano al parco sono ormai diventate di dominio pubblico, grazie alla pubblicazione degli scatti su un tabloid scandalistico … L'articolo proviene dae Tv.

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni di sabato 26 settembre: Aylin mette nei guai Can e Sanem - #DayDreamer… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma ce la fanno a farcela??? Io boh cioè boh Yo Baby Kan #daydreamer - redazionetvsoap : Parleranno alla stampa del loro amore! #Anticipazioni #DayDreamer - Manuel_Real_Off : Ma ce la fanno a farcela??? Io boh cioè boh Yo Baby Kan #daydreamer - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 26 settembre: Can e Sanem travolti dallo scandalo -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda il 26 e il 27 settembre su Canale 5. In onda solo sabato. Continua l’appuntamento settimanale con Daydreamer – Le Ali del Sog ...Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 27 settembre 2020? La soap spagnola torna in onda domenica, non sarà trasmessa sabato. E le nostre anticipazioni ci raccontano proprio quello ...