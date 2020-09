Dall’Africa all’Antartide l’onda verde dei giovani attivisti ha travolto il pianeta

Leggi su open.online

(Di sabato 26 settembre 2020) Più di 3mila piazze nel mondo si sono colorate il 25 settembre diin nome di un’azione climatica più che mai urgente. Protagonisti assoluti della Giornata mondiale di Azione per la Giustizia Climatica, idi Fridays For Future hanno riempito città e paesi con una protesta pacifica, sempre con mascherine e distanziamento. Neutralità climatica e politiche più consapevoli sono stati i temi al centro delle manifestazioni, dove la sensibilizzazione dell’opinione pubblica è diventata lo strumento principale per cercare di farsi ascoltare dai grandi leader della Terra. Azioni pacifiche, sfilate, balli, confronti e richieste aperte hanno animato i momenti più intensi della giornata, con un tam tam su Twitter che ha regalato immagini e testimonianze da tutto il mondo. A capitanare ...