DALLA GAVETTA IN POLONIA | ALLA TERZA OCCASIONE IN ITALIA ARKADIUSZ RECA RIPARTE DAL CROTONE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 settembre 2020) È un profilo che un po’ già conosciamo, ma in parte ancora da scoprire, quello di. Nato a Chojnice, in, il 17 giugno del 1995, è un terzino sinistro che può agire su tutta la fascia, elemento fondamentale per inserirsi nel 3-5-2 del. Alto 190 centimetri,è veloce e ha dribbling, doti che gli consentono di arrivare sul fondo e crossare in mezzo per i compagni. Arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestitoSpal.si forma calcisticamente nella sua città natale, precisamente nelle giovanili del Chojniczanka Chojnice. Poi, cambia due maglie in altrettante stagioni, trasferendosi prima al Koral ...