Il coming out di Gabriel Garko, quel famoso "segreto di Pulcinella" come lo ha definito lui stesso, come prevedibile ha fatto molto rumore, soprattutto sui social. Qualcuno ha persino tentato di sminuirlo negando che si sia trattato di un vero e proprio coming out. Ed infatti è stato molto di più. Una liberazione, una rivendicazione,... L'articolo Da Marco Carta a Vladimir Luxuria, vip commentano il coming out di Gabriel Garko: "tanti attori costretti a fingersi etero" proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

