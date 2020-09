Cuneo, travolge pedoni con suv: arrestato per omicidio stradale (Di sabato 26 settembre 2020) È stato arrestato dai carabinieri, e si trova ai domiciliari, l’automobilista che ieri pomeriggio ha travolto cinque turisti nella piazza centrale di Monforte d’Alba (Cuneo) uccidendo una donna torinese di 67 anni, Fiorangela Ghiglio. Il marito settantenne è ricoverato in ospedale a Verduno. Feriti anche altri tre turisti: una coppia di tedeschi e un cittadino belga; non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del Suv è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Lunedì è prevista l’udienza di convalida del fermo in tribunale ad Asti.Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto.Secondo una prima ricostruzione, alla guida di un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) È statodai carabinieri, e si trova ai domiciliari, l’automobilista che ieri pomeriggio ha travolto cinque turisti nella piazza centrale di Monforte d’Alba () uccidendo una donna torinese di 67 anni, Fiorangela Ghiglio. Il marito settantenne è ricoverato in ospedale a Verduno. Feriti anche altri tre turisti: una coppia di tedeschi e un cittadino belga; non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del Suv è indagato pere lesioni gravissime. Lunedì è prevista l’udienza di convalida del fermo in tribunale ad Asti.Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto.Secondo una prima ricostruzione, alla guida di un ...

