Crozza-Emiliano e l’abbuffata post-voto: “Finalmente mi posso rilassare. Paura di perdere? Mi sono cag*** sotto”. E si ‘mangia’ Scalfarotto (Di sabato 26 settembre 2020) Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni di Michele Emiliano intento a festeggiare la vittoria delle Regionali a suon di panzerotti e taralli: “Io sono un miracolato, se ho vinto lo devo a Nicola. No, non Zingaretti, Nicola il patrono della Puglia. A me tutti m’hanno votato: destra, sinistra, fascisti, fancazzisti. Ho raccattato anche gli abbandonatori di cani, i cacciatori di serpenti neri, perché in Puglia abbiamo dei serpenti neri che si mangiano i topi che sono una bellezza”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Emiliano e l’abbuffata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni di Micheleintento a festeggiare la vittoria delle Regionali a suon di panzerotti e taralli: “Ioun miracolato, se ho vinto lo devo a Nicola. No, non Zingaretti, Nicola il patrono della Puglia. A me tutti m’hanno votato: destra, sinistra, fascisti, fancazzisti. Ho raccattato anche gli abbandonatori di cani, i cacciatori di serpenti neri, perché in Puglia abbiamo dei serpenti neri che si mangiano i topi cheuna bellezza”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articoloe l’abbuffata ...

