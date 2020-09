Crotone-Milan | le probabili formazioni

Leggi su alfredopedulla

Il Crotone di Stroppa dovrà fare a meno di Benali e Riviere. In avanti Messias affiancherà Simy. Il tecnico del Milan, Pioli, dovrebbe invece ritrovare Rebic dal primo minuto, ancora assente Ibrahimovic, causa coronavirus. Esordio in vista da titolari per Tonali e Diaz. Queste le probabili scelte degli allenatori: Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy. All. Stroppa Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Kessie, Diaz, Calhanoglu, Saeelemaekers; Rebic. All. Pioli