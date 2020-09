Cremona | centinaia di profumi e cosmetici rubati | tre denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - I carabinieri dihanno denunciato tre persone per ricettazione, dopo averle sorprese condi prodotti di profumeria e cosmetica. I tre, due uomini e una donna di 22, 31 e 34 anni, cittadini rumeni residenti a Torino, sono sati fermati amentre erano a bordo della loro auto. All'interno del portabagagli i militari hanno trovato due borse contenentidi prodotti di profumeria e cosmetica regolarmente confezionati, di cui i tre non erano in grado di spiegare la provenienza. Parte dei prodotti erano statiin alcuni supermercati della provincia di Piacenza e. I tre sono statiper il reato di ricettazione in concorso.