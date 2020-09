Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' (Di sabato 26 settembre 2020) Nicola Zingaretti chiede 'Meno movida notturna per tenere le scuole aperte' e spiega che, se vogliamo far funzionare scuole e università, 'è anche importante continuare a stringere i denti e non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Nicolachiede 'notturna perle' e spiega che, se vogliamo far funzionaree università, 'è anche importante continuare a stringere i denti e non ...

EttoreGiuliano : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' #nicolazingaretti - loris30999 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' #nicolazingaretti - fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' #nicolazingaretti - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' #nicolazingaretti - MediasetTgcom24 : Covid, Zingaretti: 'Meno movida per tenere le scuole aperte' #nicolazingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti Covid, Zingaretti: "Meno movida per tenere le scuole aperte" TGCOM PESCARA: DISABILI BLOCCATI IN CASA, PETTINARI, “DA REGIONE NESSUNA RISPOSTA”

PESCARA – “Oltre 10 disabili dislocati in tre palazzine di via Valle San Mauro, nelle Case Gescal di Pescara Colli, sono di fatto bloccati in casa da anni perché le strutture Ater sono prive di ascens ...

Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti, leader del Pd e governatore del Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università è molto importante quello che si fa ...

PESCARA – “Oltre 10 disabili dislocati in tre palazzine di via Valle San Mauro, nelle Case Gescal di Pescara Colli, sono di fatto bloccati in casa da anni perché le strutture Ater sono prive di ascens ...«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti, leader del Pd e governatore del Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università è molto importante quello che si fa ...