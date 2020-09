Covid, terzo contagiato a Moiano: l’annuncio del sindaco (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerza positività al Covid-19 a Moiano. Ad annunciarlo, via facebook, il sindaco Giacomo Buonanno. Questo il suo post: “Spiace comunicare alla cittadinanza come si sia registrato un ulteriore caso di contagio da Covid. La nuova situazione riguarda persona non legata alle due precedenti situazioni di attuale positività.I casi complessivi in paese di persone ad oggi Covid+ salgono, quindi, a tre unità. Dal 1 Agosto ad oggi, quindi, si sono avuti cinque casi complessivi di cui due già guariti” L'articolo Covid, terzo contagiato a Moiano: l’annuncio del sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerza positività al-19 a. Ad annunciarlo, via facebook, ilGiacomo Buonanno. Questo il suo post: “Spiace comunicare alla cittadinanza come si sia registrato un ulteriore caso di contagio da. La nuova situazione riguarda persona non legata alle due precedenti situazioni di attuale positività.I casi complessivi in paese di persone ad oggi+ salgono, quindi, a tre unità. Dal 1 Agosto ad oggi, quindi, si sono avuti cinque casi complessivi di cui due già guariti” L'articolo: l’annuncio delproviene da Anteprima24.it.

