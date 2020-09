Covid, Perin positivo. Napoli-Genoa spostata a domani alle 18 (Di sabato 26 settembre 2020) Il Covid sconvolge anche la Serie A. Con Perin positivo e il Genoa costretto a rinviare la partenza per Napoli, la Lega ha dovuto modificare anche l'inizio della partita di domani: le 18 e non più le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) Ilsconvolge anche la Serie A. Cone ilcostretto a rinviare la partenza per, la Lega ha dovuto modificare anche l'inizio della partita di: le 18 e non più le ...

