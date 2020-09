Covid, in Italia 80 scuole chiuse (22 a Roma) a causa di 500 contagi (Di sabato 26 settembre 2020) Nella seconda ondata di Coronavirus il contagio corre tra i banchi di scuola. Finora sono oltre 500 le scuole che hanno registrato almeno un caso di Covid nelle proprie classi e oltre 80 di queste... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 settembre 2020) Nella seconda ondata di Coronavirus ilo corre tra i banchi di scuola. Finora sono oltre 500 leche hanno registrato almeno un caso dinelle proprie classi e oltre 80 di queste...

Agenzia_Italia : In Italia la pandemia ha quintuplicato i casi di depressione - HuffPostItalia : L'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito con forza al Covid e capovolto la traiettoria dell'epidemia' - MediasetTgcom24 : Scuola: 400 colpite da Covid in Italia, 75 chiuse - woshuoputonghua : IL COVID e non LA COVID. Non me ne frega quale sia corretto in italiano, in Toscana diciamo IL e quindi si deve di… - ChiaraRoverotto : RT @GianricoCarof: Johnson (mediocre demagogo che cerca di giustificare il disastro della sua politica): “abbiamo più casi di COVID che in… -