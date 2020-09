Covid, in Gran Bretagna altri 6.042 contagi. 'Tra un mese avremo cento morti al giorno' (Di sabato 26 settembre 2020) - BBC Radio 4 Today, @BBCr4today, 'I trattamenti sono migliorati - ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il virus si sta trasmettendo sarà diverso, ma inevitabilmente ci sarà un incremento. Le ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 26 settembre 2020) - BBC Radio 4 Today, @BBCr4today, 'I trattamenti sono migliorati - ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il virus si sta trasmettendo sarà diverso, ma inevitabilmente ci sarà un incremento. Le ...

Agenzia_Ansa : Il Covid tormenta l'Europa: paura in Francia, Belgio e Gran Bretagna #ANSA - franci_rit : @ldibartolomei @Roma Lo hanno concesso solo per il Covid e in tutta Italia ...Direi che il bivacco sulla scalinata… - simcopter : RT @paolorm2012: Covid-19, in Argentina nuovo record di morti. Gli Stati Uniti oltre le 200mila vittime - StefaniaFalone : Covid, in Gran Bretagna altri 6.042 contagi. «Tra un mese avremo cento morti al giorno» - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid-19, in Argentina nuovo record di morti. Gli Stati Uniti oltre le 200mila vittime -