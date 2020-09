Covid, il bollettino di oggi: 1.869 nuovi casi, Campania prima regione (Di sabato 26 settembre 2020) Covid bollettino di oggi, comunicati poco fa i dati ufficiali di sabato 26 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati sono 1.869, in lieve calo rispetto a ieri. La Campania è la prima regione in Italia per nuovi casi di Covid-19, con 274 accertati nelle ultime 24 ore e questo giustifica l’avvertimento del governatore De Luca su possibili nuove restrizioni. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 308.104 mentre le vittime sono 35.818, 17 in più di ieri. Gli attuali positivi oggi sono 48.593, con un incremento di 875 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 977 in più, in totale in ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020)di, comunicati poco fa i dati ufficiali di sabato 26 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Icontagi accertati sono 1.869, in lieve calo rispetto a ieri. Laè lain Italia perdi-19, con 274 accertati nelle ultime 24 ore e questo giustifica l’avvertimento del governatore De Luca su possibili nuove restrizioni. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 308.104 mentre le vittime sono 35.818, 17 in più di ieri. Gli attuali positivisono 48.593, con un incremento di 875 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 977 in più, in totale in ...

