Covid, già 75 le scuole chiuse e oltre 470 con contagi. La situazione regione per regione (Di sabato 26 settembre 2020) Sono già 75 le scuole chiuse e più di 470 quelle in cui si è verificato almeno un caso di Covid-19 in questo inizio di anno scolastico. La mappa delle chiusureIn cima per scuole colpite ci sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I positivi al coronavirus nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto riguarda l'altro personale scolastico. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I numeri arrivano da una mappa e da un database ideati da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Nel periodo che va dal 14 al 23 settembre sono state rilevate notizie di Covid-19 in almeno 381 ...

