Covid-19, nuovo positivo a Moiano: caso colllegato alla mamma del sindaco

Moiano (Bn) – Nuova positività al Covid-19 nel comune di Moiano, ad annunciarlo sul profilo social del comune sannita, è il sindaco Giacomo Buonanno, strettamente interessato a questo caso, in quanto dopo una serie di tamponi effettuati proprio sui contatti stretti della mamma del primo cittadino, è stata riscontrata una nuova positività, ma che non si tratta del sindaco Buonanno. Il messaggio del comune di Moiano: "Le attività di screening condotte sugli stretti congiunti della anziana risultata positiva al Covid, ovvero la madre del Primo Cittadino Giacomo Buonanno, hanno conclamato, su trenta tamponi eseguiti, una sola condizione di positività.

Berlusconi, nuovo tampone positivo al Covid: è in isolamento. Il virologo: «È asintomatico»

Sequestrati 35.000 articoli contraffatti. Coinvolte anche Torre del Greco, Portici ed Ercolano

Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno sottoposto a sequestro, su tutta l’area metropolitana, 35.000 articoli ...

Coronavirus – I decessi salgono a 31, il Sindaco: “Preoccupante aumento di contagi”

Continua ad essere Marino, con le sue frazioni, la cittadina dei Castelli Romani che più sta pagando dazio alla diffusione del Covid-19. Dopo la “pausa” estiva il temuto Sars Cov2 sta di nuovo facendo ...

