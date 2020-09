Covid 19, il bollettino di oggi: 1869 nuovi casi, 20 morti (Di sabato 26 settembre 2020) Quasi duemila nuovi contagi e diciassette vittime in più: questo il bollettino di giornata per quel che riguarda i casi di Covid 19 in Italia. Aumentano in maniera costante i nuovi contagi: oggi altri 1869, ieri erano 1920. Diciassette le vittime di giornata. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 308.104 persone hanno contratto il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Quasi duemilacontagi e diciassette vittime in più: questo ildi giornata per quel che riguarda idi19 in Italia. Aumentano in maniera costante icontagi:altri, ieri erano 1920. Diciassette le vittime di giornata. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 308.104 persone hanno contratto il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

