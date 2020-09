Così il virus ha sgominato gli incatenati al cartaceo (Di domenica 27 settembre 2020) Uno degli effetti più pervasivi e probabilmente permanenti dell’epoca-Covid nel campo dell’istruzione e della cultura è stato senz’altro il cambiamento repentino dell’atteggiamento verso il digitale. Pochi fenomeni come la lunga chiusura delle biblioteche e l’inaccessibilità del libro cartaceo a fronte della generale e gratuita disponibilità delle biblioteche digitali, hanno creato l’impressione di un mutamento epocale e di un passo definitivo, la scoperta e la comunicazione di una ricchezza enorme a portata di mano eppure finora limitata alla frequentazione di appassionati, … Continua L'articolo Così il virus ha sgominato gli incatenati al cartaceo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 settembre 2020) Uno degli effetti più pervasivi e probabilmente permanenti dell’epoca-Covid nel campo dell’istruzione e della cultura è stato senz’altro il cambiamento repentino dell’atteggiamento verso il digitale. Pochi fenomeni come la lunga chiusura delle biblioteche e l’inaccessibilità del libroa fronte della generale e gratuita disponibilità delle biblioteche digitali, hanno creato l’impressione di un mutamento epocale e di un passo definitivo, la scoperta e la comunicazione di una ricchezza enorme a portata di mano eppure finora limitata alla frequentazione di appassionati, … Continua L'articolo Così ilhaglialproviene da il manifesto.

