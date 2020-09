Cosenza-Entella 0-0 | un pareggio incolore

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) Oggi 26 Settembre 2020 alle ore 14:00 si è disputata la partita di Serie B. La sfida si è conclusa in un, anche se ci sono state delle occasioni, ma inclocudenti. Il campionato di Serie B è ricominciato questo fine settimana, ma comunque ci sta regalando già qualche emozione, ma non in questa partita onestamente. Leggi anche: Brescia – Ascoli, il post – partita Primo Tempo Al 3 minuto inizio tonico della Virtus, che cerca il fraseggio a due tocchi. Nel 6 minuto il campo sembra in condizioni non proprio ottimali. Al 9 minuto arriva la prima punizione nei pressi dell’area per il: batte Bàez, ma la difesa riesce a liberare. Nel 9 minuto Brunori arriva sul fondo e cerca un compagno in mezzo, la difesa è ben ...