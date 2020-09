Cosa c’è nel piano economico di Macron (e perché non è il Recovery plan francese). Le critiche: “Aiuti alle imprese, poco per le fasce deboli” (Di sabato 26 settembre 2020) Prima avvertenza: non è l’equivalente del piano di ripresa e resilienza di cui Roma sta preparando una bozza da discutere con Bruxelles. France Relance, il documento presentato il 3 settembre dal premier francese Jean Castex e da Emmanuel Macron, non sostituisce il plan national pour la relance, che sarà pronto a gennaio come quello italiano. Il pacchetto che mira a “costruire la Francia del 2030” è una cornice molto più ampia in cui i 40 miliardi di sussidi spettanti a Parigi a valere sul Recovery fund si affiancano al terzo decreto di risposta all’emergenza Covid (approvato a luglio) e agli interventi della prossima Finanziaria. I 100 miliardi complessivi, dunque, comprendono misure già operative e altre di là da venire. Oltralpe, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Prima avvertenza: non è l’equivalente deldi ripresa e resilienza di cui Roma sta preparando una bozza da discutere con Bruxelles. France Relance, il documento presentato il 3 settembre dal premierJean Castex e da Emmanuel, non sostituisce ilnational pour la relance, che sarà pronto a gennaio come quello italiano. Il pacchetto che mira a “costruire la Francia del 2030” è una cornice molto più ampia in cui i 40 miliardi di sussidi spettanti a Parigi a valere sulfund si affiancano al terzo decreto di risposta all’emergenza Covid (approvato a luglio) e agli interventi della prossima Finanziaria. I 100 miliardi complessivi, dunque, comprendono misure già operative e altre di là da venire. Oltralpe, ...

borghi_claudio : C'è chi viene da me tirandomi la giacchetta per farmi notare che Toti vuole il MES (ma va? Non si sapeva che FI lo… - romeoagresti : #Morata: 'La Juve è una delle squadre più forti al mondo, la Champions è una cosa che tutti hanno in testa qua. In… - RaiPlay : Dove eravamo rimasti? Ah sì: c’era un aeroporto e un meraviglioso “Ti amo” in sospeso! ?? E ora? Cosa succederà tra… - lukedeso : Cosa c’è di difficile da capire in LA-MATTINA-NON-MI-DOVETE-PARLARE - TwBeautiful : -@makkox “Sono le 15:41 quando io noto queste tendenze” -@zdizoro “vabbè, #Twittamibeautiful c’è quasi sempre” Am… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Festival Nazionale dell'Economia Civile. Bracco, Fiaschi e Cristallo: «Necessaria la riforma del sistema fiscale Fortune Italia