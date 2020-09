Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) I numeri coronavirus 26 settembre erano particolarmente attesi, per capire l’evoluzione dei trend rispetto alla giornata di ieri, che – per la prima volta dal lockdown – ha fatto segnare un numero di contagi superiore alle 1900 unità. Oggi i nuovi contagi sono stati 1869, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 17. In totale, dall’inizio della pandemia, i contagiati da coronavirus in Italia sono stati 308.104, mentre i morti sono stati 35.818. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 25 settembre Numeri coronavirus 26 settembre, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) I numeri26erano particolarmente attesi, per capire l’evoluzione dei trend rispetto alla giornata di ieri, che – per la prima volta dal lockdown – ha fatto segnare un numero di contagi superiore alle 1900 unità. Oggi i nuovi contagi sono stati 1869, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 17. In totale, dall’inizio della pandemia, i contagiati dain Italia sono stati 308.104, mentre i morti sono stati 35.818. LEGGI ANCHE >c’è dic’è dineisuldel 25Numeri26, ...

