Corte Suprema Usa: Trump ha scelto Amy Coney Barrett (Di sabato 26 settembre 2020) Amy Coney Barrett è stata nominata come nuova giudice alla Corte Suprema. La notizia, che circolava già nei giorni scorsi, è stata data dal presidente americano Donald Trump. Se la sua nomina verrà confermata dal Senato, Barrett, cattolica conservatrice, prenderà il posto dell’icona liberal Ruth Bader Ginsburg, scomparsa a 87 anni. «Amy è una donna dotata di grande talento, ha delle credenziali enormi ed ha sempre dimostrato una grande lealtà nei confronti della nostra costituzione»: così Donald Trump ha presentato la giudice. Nel Rose Garden della Casa Bianca tutta la famiglia di Amy Coney Barrett, il marito e i sette figli. Barett, da fervente cattolica ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Amyè stata nominata come nuova giudice alla. La notizia, che circolava già nei giorni scorsi, è stata data dal presidente americano Donald. Se la sua nomina verrà confermata dal Senato,, cattolica conservatrice, prenderà il posto dell’icona liberal Ruth Bader Ginsburg, scomparsa a 87 anni. «Amy è una donna dotata di grande talento, ha delle credenziali enormi ed ha sempre dimostrato una grande lealtà nei confronti della nostra costituzione»: così Donaldha presentato la giudice. Nel Rose Garden della Casa Bianca tutta la famiglia di Amy, il marito e i sette figli. Barett, da fervente cattolica ...

sole24ore : Trump non aspetta il voto:?sceglie Amy Barrett, giudice conservatore, per la Corte Suprema. È la più giovane di sem… - Adnkronos : Corte Suprema #Usa, '#Trump ha scelto Amy Barrett' - SkyTG24 : Usa, Donald Trump ha scelto la giudice Amy Coney Barrett per la Corte Suprema - LlabiCami : RT @catlatorre: Trump sceglie la cattolica antiabortista Amy Barrett alla Corte Suprema. Questo significa che i conservatori avranno la mag… - Anika61669015 : RT @masechi: La scelta di Trump per la Corte Suprema. Battaglia al Senato per la conferma. -