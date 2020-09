Corsa al vaccino antinfluenzale. L’allarme di Fofi: “Servono più dosi” (Di sabato 26 settembre 2020) E’ iniziata la Corsa al vaccino antinfluenzale. Le farmacie chiedono più dosi. ROMA – E’ iniziata la Corsa al vaccino antinfluenzale. Il ministero della Salute ha assicurato la presenza di oltre 17 milioni di dosi per le famiglie, ma le farmacie rischiano di rimanere scoperte. L’allarme è stato lanciato da Andrea Mandelli, presidente della Fofi: “Avremmo bisogno di un milione di dosi in più – le sue parole riportate dal Corriere della Sera – l’unica soluzione è che le Regioni ci consegnino un numero maggiore di dosi che in un successivo momento potrebbero reintegrare. Le aziende ci hanno scritto che per quest’anno non saranno loro a provvedere al rifornimento“. Un appello ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) E’ iniziata laal. Le farmacie chiedono più dosi. ROMA – E’ iniziata laal. Il ministero della Salute ha assicurato la presenza di oltre 17 milioni di dosi per le famiglie, ma le farmacie rischiano di rimanere scoperte. L’allarme è stato lanciato da Andrea Mandelli, presidente della: “Avremmo bisogno di un milione di dosi in più – le sue parole riportate dal Corriere della Sera – l’unica soluzione è che le Regioni ci consegnino un numero maggiore di dosi che in un successivo momento potrebbero reintegrare. Le aziende ci hanno scritto che per quest’anno non saranno loro a provvedere al rifornimento“. Un appello ...

