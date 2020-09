Coronavirus, una trappola climatica e geografica in Pianura Padana: dall’inquinamento alla densità abitativa, i fattori che hanno aggravato l’epidemia (Di sabato 26 settembre 2020) Una trappola geografica e climatica: si è rivelata essere questo la Pianura Padana, specie nelle aree di Codogno e Vo’, in relazione alla devastante epidemia di Coronavirus che ha colpito il Nord del nostro Paese a febbraio-marzo 2020. Se ne è parlato a Trieste Next, la manifestazione di divulgazione scientifica e tecnologica che si tiene a Trieste da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2020. Quest’anno è la nona edizione del festival, e il titolo è “Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà”. Si parlerà di salute e in particolare della pandemia globale, ma anche di inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale ed economico e gestione del territorio. Nella prima ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Una: si è rivelata essere questo la, specie nelle aree di Codogno e Vo’, in relazionedevastante epidemia diche ha colpito il Nord del nostro Paese a febbraio-marzo 2020. Se ne è parlato a Trieste Next, la manifestazione di divulgazione scientifica e tecnologica che si tiene a Trieste da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2020. Quest’anno è la nona edizione del festival, e il titolo è “Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà”. Si parlerà di salute e in particolare della pandemia globale, ma anche di inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale ed economico e gestione del territorio. Nella prima ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho scritto al Governo per chiedere che si evitino trasferimenti fuori regione del personale scolasti… - RegLombardia : #LNews A fronte di 20.431 tamponi effettuati sono 277 i positivi riscontrati per una percentuale pari all’1,3%… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, per i Lincei una 'cosa mai vista nella storia dell'umanità'. Parisi, è la prima pandemia frenata prim… - Sicilianodoc7 : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff annuncia una nuova ordinanza sull’emergenza #Coronavirus #Sicilia #CoronavirusSicilia #… - FedericoPostet : @fuckyou_ceci Perché già a febbraio mostravano a tutti la via della clorochina. Un po' strano per un brutto e catti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus: deceduta una donna nella Rsa di Torri in Sabina e ci sono sei nuovi positivi Il Messaggero Tribunale Roma, allarme per due avvocati positivi

Allarme al tribunale di Roma per alcuni casi di positivà al Covid-19 che hanno colpito diversi dipendenti. Casi che sarebbero riconducibili a due avvocati che "benché positivi all'infezione, hanno avu ...

Pioli: "Settimana importantissima, le assenze non devono spaventarci"

"E' vero, ci aspettano sette giorni importantissimi". Stefano Pioli e' consapevole che il suo Milan, tra inizio di campionato e play-off di Europa League, deve gia' essere sul pezzo nonostante l'assen ...

Allarme al tribunale di Roma per alcuni casi di positivà al Covid-19 che hanno colpito diversi dipendenti. Casi che sarebbero riconducibili a due avvocati che "benché positivi all'infezione, hanno avu ..."E' vero, ci aspettano sette giorni importantissimi". Stefano Pioli e' consapevole che il suo Milan, tra inizio di campionato e play-off di Europa League, deve gia' essere sul pezzo nonostante l'assen ...