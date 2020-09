Coronavirus | tamponi sempre record ma calano i nuovi contagiati

(Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Sono 1869 – in calo rispetto ai 1912 registrati ieri – ipositivi alindividuati nella giornata odierna. Un dato che, pur collocandosi nella tendenza ad un leggero ma costante aumento delle statistiche, va parametrato al numero dieffettuati: sono ormai stabilmente sopra i 100mila al giorno (104.387 oggi), a dimostrazione che molti deivengono individuati per il semplice motivo che li si cerca: numeri alla mano, meno dell’1,8% deidà infatti esito positivo. La tesi della diminuita pericolosità del virus la si riscontra anche nel numero dei morti – oggi se ne contano 17 (20 i decessi nella giornata del 25), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 35818 – ma, soprattutto, nei ...

ROMA - In lieve calo la curva dei contagi da Sars-Cov-2 in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri).