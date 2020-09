Coronavirus, Sileri: «Le parole di Johnson? Il rispetto delle regole è libertà» (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus Sileri. Tiene ancora banco la polemica sulle parole del premier britannico Boris Johnson a proposito del presunto minor “amore per la libertà” di alcuni paesi europei, tra cui Italia e Germania, rispetto alla Gran Bretagna nella difficile situazione della pandemia. Dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui risposta a Johnson è risultata a molti inusitatamente dura, è stata la volta del Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che, intervistato da Radio Cusano Campus, ha affrontato a 360° lo scenario della possibile seconda ondata del Covid-19, ormai evidentemente iniziata in altri paesi come la Francia. >> Covid, Mattarella risponde a Johnson: “Gli italiani amano la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020). Tiene ancora banco la polemica sulledel premier britannico Borisa proposito del presunto minor “amore per la libertà” di alcuni paesi europei, tra cui Italia e Germania,alla Gran Bretagna nella difficile situazione della pandemia. Dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui risposta aè risultata a molti inusitatamente dura, è stata la volta del Viceministro alla Salute Pierpaoloche, intervistato da Radio Cusano Campus, ha affrontato a 360° lo scenario della possibile seconda ondata del Covid-19, ormai evidentemente iniziata in altri paesi come la Francia. >> Covid, Mattarella risponde a: “Gli italiani amano la ...

