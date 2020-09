Coronavirus, si va verso la proroga dello stato di emergenza (Di sabato 26 settembre 2020) Il Governo discute di una possibile proroga dello stato d’emergenza – in scadenza il 15 ottobre – fino al 31 dicembre 2020. Una decisione dovrà essere presa a breve e resta da capire quale sarà l’orientamento del Governo a riguardo. Come spiegato in queste ore dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo alla proroga dello stato d’emergenza … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Il Governo discute di una possibiled’– in scadenza il 15 ottobre – fino al 31 dicembre 2020. Una decisione dovrà essere presa a breve e resta da capire quale sarà l’orientamento del Governo a riguardo. Come spiegato in queste ore dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo allad’… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Coronavirus, Madrid pronta al nuovo lockdown: restrizioni per 850mila persone. L’India verso il sorpasso degli Usa… - CaressaGiovanni : #coronavirus, il contagio dilaga in #Europa. Mai tanti casi in Francia. Verso lo stop dei voli dal Regno Unito. Vig… - Luca_Zunino : Stato di emergenza verso la proroga: gli effetti su smart working, mascherine e tamponi per i viaggiatori esteri.… - giusmansi : RT @christian_fsi: E se non capite verso dove si sta andando, non siete vittime. Siete complici. #covid19 #coronavirus #lavoro https://t.co… - sulsitodisimone : Campania verso un nuovo lockdown? La minaccia di Vincenzo De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso Coronavirus: verso la proroga dello stato di emergenza, cosa cambia per smart working e mascherina BaraondaNews Coronavirus, al via uno studio della Regione per produrre plasma iperimmune da donatori e pazienti che hanno contratto l'infezione

Al via un nuovo studio, in Emilia-Romagna, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno c ...

Coronavirus, al via uno studio della Regione Emilia Romagna per produrre plasma iperimmune

Al via un nuovo studio, in Emilia-Romagna, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno c ...

Al via un nuovo studio, in Emilia-Romagna, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno c ...Al via un nuovo studio, in Emilia-Romagna, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno c ...