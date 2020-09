Coronavirus, proroga dello stato d’emergenza: cosa accadrebbe (Di sabato 26 settembre 2020) Se il prolungamento dello stato d’emergenza era dato come una possibilità soltanto qualche giorno fa, adesso, con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre si fa sempre più concreto. Il governo sta valutando quale soluzione attuare, anche in funzione di quanto inciderà la riapertura della scuola sulla crescita dei contagi da Covid-19, ma la decisione verrà presa a ridosso del termine ultimo per il rinnovo del provvedimento. Coronavirus, proroga dello stato d’emergenza: le ipotesi Una misura prevedibile, per certi versi inevitabile, se si considera che quando è stata disposta la prima proroga il 29 luglio la curva epidemica contava 386 contagi, mentre oggi ci sono circa 1.800 casi. Sul tavolo del Consiglio dei ... Leggi su quifinanza (Di sabato 26 settembre 2020) Se il prolungamentod’emergenza era dato come una possibilità soltanto qualche giorno fa, adesso, con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre si fa sempre più concreto. Il governo sta valutando quale soluzione attuare, anche in funzione di quanto inciderà la riapertura della scuola sulla crescita dei contagi da Covid-19, ma la decisione verrà presa a ridosso del termine ultimo per il rinnovo del provvedimento.d’emergenza: le ipotesi Una misura prevedibile, per certi versi inevitabile, se si considera che quando è stata disposta la primail 29 luglio la curva epidemica contava 386 contagi, mentre oggi ci sono circa 1.800 casi. Sul tavolo del Consiglio dei ...

