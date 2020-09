Coronavirus, plasma iperimmune: al via un nuovo studio in Emilia Romagna (Di sabato 26 settembre 2020) Al via un nuovo studio, in Emilia-Romagna, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 26 settembre 2020) Al via un, in, voluto dalla Regione per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno ...

RegioneER : #sanitaER #coronavirus PLASMA IPERIMMUNE, al via uno studio di @RegioneER per produrlo da donatori e pazienti che h… - repubblica : Coronavirus, al via uno studio della Regione Emilia Romagna per produrre plasma iperimmune - SkyTG24 : Covid-19: al via in E. Romagna studio per produrre plasma iperimmune - news_bologna : Coronavirus: in E-R studio per produrre plasma iperimmune - Notiziedi_it : Coronavirus, in Emilia Romagna studio per produrre plasma iperimmune -