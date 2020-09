Coronavirus, Oms: «Rischiamo due milioni di morti. Dobbiamo agire subito» (Di sabato 26 settembre 2020) L'Oms si dichiara fortemente preoccupata dai contagi da Coronavirus: non è ancora la seconda ondata, sostengono i virologi ma i nuovi casi volano in Europa. Come nei mesi più bui della pandemia, quindi l'Oms avverte: nel mondo si rischiano due milioni di morti Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) L'Oms si dichiara fortemente preoccupata dai contagi da: non è ancora la seconda ondata, sostengono i virologi ma i nuovi casi volano in Europa. Come nei mesi più bui della pandemia, quindi l'Oms avverte: nel mondo si rischiano duedi

CORONAVIRUS - Oms: "Il momento di agire è adesso", il mondo rischia 2 milioni di morti

Non è ancora la seconda ondata secondo i virologi ma i contagi da coronavirus volano in Europa come nei mesi più bui della pandemia appena lasciati alle spalle e l'Oms avverte: nel mondo si rischiano ...

