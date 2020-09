Coronavirus, oltre 14mila i nuovi casi positivi in Francia: 39 i decessi (Di sabato 26 settembre 2020) La Francia ha registrato oltre 14 mila nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore , una cifra leggermente in calo rispetto alle ultime 48 ore, ma il tasso di positività continua ad aumentare, secondo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 settembre 2020) Laha registrato14 miladi Covid-19 nelle ultime 24 ore , una cifra leggermente in calo rispetto alle ultime 48 ore, ma il tasso dità continua ad aumentare, secondo...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - fanpage : Lombardia, in 24 ore 277 contagi da Coronavirus e due morti: oltre cento nuovi casi a Milano - RegioneER : #sanitaER #Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 10mila tamponi 99 nuovi casi positivi, di cui 54 asintomatici da… - nadiya_speranza : 39 MINUTE FA A LONDRA !!! - Giordan30423124 : Onore a questa Maestra: «Me ne vado, non voglio essere complice di questo delirio» #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 1.900 contagi, record dal post lockdown. L'Iss: "Progressivo peggioramento" - Salute & Benessere Agenzia ANSA Filippo Facci, bordata agli ambientalisti in piazza: protestano ma le emissioni sono calate

Raccontategli questo, a quelli che fanno i paragoni tra popolo italiano e anglosassone sullo sfondo del Covid-19: raccontategli che ieri (in teoria) sono tornati in classe due milioni di studenti (Abr ...

Swissexit, domani il voto. Per i sovranisti elvetici la strada appare però in salita

Si chiudono domani alle 12 le urne in Svizzera per il voto su un’iniziativa costituzionale dal fortissimo significato politico, quella che molti commentatori politici hanno ribattezzato la Swissexit: ...

Raccontategli questo, a quelli che fanno i paragoni tra popolo italiano e anglosassone sullo sfondo del Covid-19: raccontategli che ieri (in teoria) sono tornati in classe due milioni di studenti (Abr ...Si chiudono domani alle 12 le urne in Svizzera per il voto su un’iniziativa costituzionale dal fortissimo significato politico, quella che molti commentatori politici hanno ribattezzato la Swissexit: ...