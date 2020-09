Coronavirus, numeri in lieve calo. Ecco perché l’Italia ha meno contagi del resto d’Europa (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 1869 (ieri i 1.912) i nuovi casi di covid individuati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, 17 invece i decessi contro i 20 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 10.387. Attualmente le persone positive sono in totale 48.593. Di queste, 45.600 si trovano in isolamento domiciliare, 2.746 sono ricoverati con sintomi e 247 si trovano in terapia intensiva (3 più di ieri). Il totale dei contagiati da inizio emergenza è a quota 308.104, i deceduti sono finora 35.818. Dimessi e guariti 223.693 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall'inizio dell'emergenza sale invece a 223.693, con un incremento rispetto a venerdì di 977.La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) Sono 1869 (ieri i 1.912) i nuovi casi di covid individuati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, 17 invece i decessi contro i 20 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 10.387. Attualmente le persone positive sono in totale 48.593. Di queste, 45.600 si trovano in isolamento domiciliare, 2.746 sono ricoverati con sintomi e 247 si trovano in terapia intensiva (3 più di ieri). Il totale deiati da inizio emergenza è a quota 308.104, i deceduti sono finora 35.818. Dimessi e guariti 223.693 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall'inizio dell'emergenza sale invece a 223.693, con un incremento rispetto a venerdì di 977.La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania ...

