Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno (Di sabato 26 settembre 2020) Torna l'allarme Coronavirus a New York, dove il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato i mille casi per la prima volta dai primi di giugno. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Torna l'allarmea New, dove il numero di contagi nelle ultime 24 ore hato iper ladai primi di. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno #Coronavirus - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno #Coronavirus - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno #Coronavirus - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno #Coronavirus - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno TGCOM Coronavirus, il Bollettino di oggi: in Italia 1.869 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

Sale a oltre 32,5 milioni il numero di casi totali nel mondo, il dato dell’ultimo giorno è il secondo peggiore dall’inizio della pandemia In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, c ...

Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno

Torna l'allarme coronavirus a New York, dove il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato i mille casi per la prima volta dai primi di giugno. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, ...

Sale a oltre 32,5 milioni il numero di casi totali nel mondo, il dato dell’ultimo giorno è il secondo peggiore dall’inizio della pandemia In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, c ...Torna l'allarme coronavirus a New York, dove il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato i mille casi per la prima volta dai primi di giugno. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, ...