(Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - I nuoviper provincia del Covid19 in Lombardia si fanno registrare soprattutto nel, dove sono 92 i contagi rilevati dai tamponi, di cui 57 a Milano città. Al secondo posto c'è, con 41; seguono Brescia (27), Monza (26), Bergamo (25). A Como sono 10, a Cremona 7, a Lecco 4 e a Lodi 6. Nove ia Mantova, cinque a Pavia e a Sondrio 3.

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti e, nel dettaglio, ciò che int… - zaiapresidente : ?? Giulia Bonato, trevigiana, ha 10 anni. In questi mesi ha realizzato dei pupazzetti che ha venduto nel negozio di… - repubblica : Coronavirus nel mondo: gli Usa superano 7 milioni di casi. Anche Panama sospende il Carnevale [aggiornamento delle… - TV7Benevento : Coronavirus: nel milanese 92 casi, 41 a Varese... - SanteramoLiveIt : Coronavirus: oggi 51 nuovi casi. Nel Barese sono 27 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Milano, 26 set. (Adnkronos) - I nuovi casi per provincia del Covid19 in Lombardia si fanno registrare soprattutto nel milanese, dove sono 92 i contagi rilevati dai tamponi, di cui 57 a Milano città. A ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 308.104 persone (+1.869 rispetto a ieri, +0,6%; ieri +1.920) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.818 sono decedute (+17, +0, ...