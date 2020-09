Coronavirus | nel Casertano positivo bimbo di 5 anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCovid: a Cesa è risultatoun bambino di cinque. A dare la notizia è il sindaco del comuneEnzo Guida. Che ha scritto: “Poco fa il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl mi ha comunicato, purtroppo, un nuovo caso dial Covid19. Si tratta di un bambino di 5. Da alcuni giorni l’intera famiglia era già in isolamento. Nel frattempo è in corso l’indagine per risalire ai contatti ed alle possibili cause del contagio. Le condizioni di salute del bambino e dei genitori sono sotto controllo e costantemente monitorata. Con questo ulteriore caso, il numero di positivi sale ad 11. Per questa ragione è stato convocata per domani mattina alle ore 10.00 una riunione urgente ...