Coronavirus | Nappi Lega | ' De Luca aiuti medici e infermieri'

(Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Fare cassa sulle mascherine non è un progetto di governo. Ma se proprio si deve fare, quei soldi almeno vadano a, maltrattati da Dedopo i sacrifici della prima ondata del virus". Lo afferma Severino, consigliereCampania. "Soprattutto, invece di inventare sanzioni -aggiunge- Desi concentri sul come affrontare questo drammatico boom di contagi che non ha eguali nel resto d'Italia. L'inverno è dietro l'angolo. Vuole rinchiuderci di nuovo tutti in casa non essendo capace di organizzare un efficiente sistema sanitario? Abbiamo sotto gli occhi il disastro scuola. Un nuovo lockdown sarebbe il tracollo della nostra economia".