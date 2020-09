Coronavirus, Musumeci “Misure restrittive, senza penalizzare economia” (Di sabato 26 settembre 2020) “Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza, è chiaro che l’aumento dei contagi impone ulteriori misure restrittive che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva” afferma il governatore della Sicilia Nello Musumeci. Coronavirus, Musumeci “Misure restrittive, senza penalizzare economia” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) “Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza, è chiaro che l’aumento dei contagi impone ulteriori misureche avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva” afferma il governatore della Sicilia Nello“Misureeconomia” su Il Corriere della Città.

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff annuncia una nuova ordinanza sull’emergenza #Coronavirus #Sicilia… - CorriereCitta : Coronavirus, Musumeci “Misure restrittive, senza penalizzare economia” - luigideluca_vf : #Coronavirus, in #Sicilia (come in #Campania) obbligo di #mascherine anche all'aperto e stretta sulla movida: pront… - ScrivoLibero : #Coronavirus, #Sicilia: nuova ordinanza del presidente @NelloMusumeci - VIDEO - - monika_mazurek : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff annuncia una nuova ordinanza sull’emergenza #Coronavirus #Sicilia #CoronavirusSicilia #… -