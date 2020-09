Coronavirus, Mattia Perin positivo al coronavirus. Svizzera, quarantena per chi arriva dalla Liguria – LIVE (Di sabato 26 settembre 2020) Allarme coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. coronavirus news in Italia13.15 – Mattia Perin positivo al coronavirus Mattia Perin positivo al coronavirus. Il portiere si trova a casa con qualche linea di febbre. 12.20 – Il coronavirus e i bambini, tutto quello che sappiamo coronavirus10.40 – Oms: “Nel mondo si rischiano due milioni di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia13.15 –alal. Il portiere si trova a casa con qualche linea di febbre. 12.20 – Ile i bambini, tutto quello che sappiamo10.40 – Oms: “Nel mondo si rischiano due milioni di ...

meryanne61 : RT @francy04598976: Mattia Perin, portiere del Genoa è positivo am #coronavirus , dopo tampone effetruato stamane; ha qualche linea di feb… - francy04598976 : Mattia Perin, portiere del Genoa è positivo am #coronavirus , dopo tampone effetruato stamane; ha qualche linea di… - itapress24 : Il portiere del #Genoa, Mattia #Perin, è risultato positivo al #Coronavirus. L'estremo difensore è in isolamento e… - MundoNapoli : Mattia Perin positivo al Coronavirus. Salterà Napoli-Genoa - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il portiere del Genoa Mattia Perin è ri… -