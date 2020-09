Coronavirus | l’annuncio del Governo sul lockdown

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 settembre 2020) "Credo che il sistema Italia sia più stabile". Nicola Zingaretti parla al convegno di 'Riparte l'Italia' e afferma che dopo le elezioni amministrative la situazione politica italiana sarà più stabile. "Che si possa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o ilquesto non dipende da me e non lo direi, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti ". Ma "non c'è dubbio che il quadro politico si è rafforzato. Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione della ricostruzione". Fase 3. "Ce la faremo se continuiamo a rispettare regole anti-Covid" "Non dobbiamo pensare che abbassare la guardia acceleri l'uscita dall'epidemia". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore del ...