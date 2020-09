Coronavirus, l’allarme dell’OMS: si rischiano due milioni di morti nel mondo? – VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”: così il direttore per le emergenze dell’oms Micheal Ryan. Dichiarazioni discretamente allarmanti che lasciano presagire ad un numero di morti in tutto il mondo che potrebbe raddoppiare: “Siamo pronti a fare ciò che è necessario … L'articolo Coronavirus, l’allarme dell’OMS: si rischiano due milioni di morti nel mondo? – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 26 settembre 2020) “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”: così il direttore per le emergenze dell’oms Micheal Ryan. Dichiarazioni discretamente allarmanti che lasciano presagire ad un numero diin tutto ilche potrebbe raddoppiare: “Siamo pronti a fare ciò che è necessario … L'articolo, l’allarme dell’OMS: siduedinel? –NewNotizie.it.

