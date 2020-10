Coronavirus, la virologa Yan: “È un patogeno creato in laboratorio. Nessuno dice la verità: anche l’Oms collabora con Pechino” (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus, la virologa Yan. La dottoressa cinese, intervistata da News Mediaset, rilancia: “la pandemia è una catastrofe storica che non sarebbe mai dovuta accadere” “Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a un patogeno artificiale rilasciato da un laboratorio”. La virologa Li-Meng Yan torna a puntare il dito contro la Cina e ad incolpare il governo di Pechino di aver mentito sulla reale entità del Sars-Cov-2. “Nessuno sta dicendo la verità: anche l’Oms collabora con il Partito Comunista Cinese”. La dottoressa, intervistata da Maria Luisa Rossi Hawkins, promette di rivelare le prove che confermerebbero la sua teoria: “Presto ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020), laYan. La dottoressa cinese, intervistata da News Mediaset, rilancia: “la pandemia è una catastrofe storica che non sarebbe mai dovuta accadere” “Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a unartificiale rilasciato da un”. LaLi-Meng Yan torna a puntare il dito contro la Cina e ad incolpare il governo di Pechino di aver mentito sulla reale entità del Sars-Cov-2. “stando la verità:l’Omscon il Partito Comunista Cinese”. La dottoressa, intervistata da Maria Luisa Rossi Hawkins, promette di rivelare le prove che confermerebbero la sua teoria: “Presto ...

