Coronavirus | la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse

(Di sabato 26 settembre 2020) Lo ha deciso l’Ufficio federale della sanità pubblica, chi torna dallaed entra indovrà passare obbligatoriamente dieci giorni in quarantena Chi torna indalladovrà passare obbligatoriamente dieci giorni in quarantena. A deciderlo è l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che ha aggiornato l’elenco degli Stati e Regioni a rischio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nel giorno in cui l'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, celebra l'Italia con un vibrante video in cui esalta il modo in cui abbiamo affrontato la pandemia, registriamo un lieve aumento dei co ...Il coronavirus continua a diffondersi a ritmo sostenuto: nel mondo si sono abbondantemente superati i 32 milioni di casi con poco meno di un milione di morti legati al Covid-19. In Europa si è lontani ...