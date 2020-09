Coronavirus, la Gran Bretagna verso 100 morti al giorno (Di sabato 26 settembre 2020) Il Regno Unito può aspettarsi 100 morti al giorno per Coronavirus entro tre o quattro settimane, secondo uno dei consulenti scientifici del governo, l’esperto di modelli di malattie infettive, Graham Medley, che partecipa allo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage).“I trattamenti sono migliorati - ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il virus si sta trasmettendo sarà diverso, ma inevitabilmente ci sarà un incremento. Le cose che facciamo ora non impediranno a 100 persone di morire ogni giorno, ma eviteranno numeri molti più alti”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Il Regno Unito può aspettarsi 100alperentro tre o quattro settimane, secondo uno dei consulenti scientifici del governo, l’esperto di modelli di malattie infettive, Graham Medley, che partecipa allo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage).“I trattamenti sono migliorati - ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il virus si sta trasmettendo sarà di, ma inevitabilmente ci sarà un incremento. Le cose che facciamo ora non impediranno a 100 persone di morire ogni, ma eviteranno numeri molti più alti”.

