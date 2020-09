Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 settembre. Dati e tabella (Di sabato 26 settembre 2020) Sono i numeri del bollettino quotidiano emesso dalla Regione Toscana. Dall'inizio dell'emergenza sono 14.465 i casi di positività al Coronavirus accertati, mentre i malati sono al momento sono 3.327, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Sono i numeri delquotidiano emesso dalla Regione Toscana. Dall'inizio dell'emergenza sono 14.465 i casi di positività alaccertati, mentre i malati sono al momento sono 3.327, ...

petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… - ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - CosenzaChannel : Nella giornata odierna si registra un lieve calo dei contagi da Covid-19. Rispetto a ieri infatti ci sono 1.869 pos… - acs_italia : RT @acs_italia: «Il #coronavirus non frena i conflitti armati, ma neanche la carità della Chiesa». E' il tema centrale dell'ultimo numero d… -