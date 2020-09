Coronavirus, “in Uk cento morti al giorno entro un mese”. 15mila negazionisti Covid ammassati a Londra: scontri (Di sabato 26 settembre 2020) Le previsioni degli esperti raccontano una realtà destinata a peggiorare nelle prossime settimane, mentre i report del King’s College segnalano violazioni di massa dell’isolamento. La situazione dei contagi di Coronavirus nel Regno Unito – Paese europeo con il maggior numero di vittime legate alla pandemia, con circa 42mila morti confermati – sta degenerando: secondo uno dei consulenti scientifici del governo, l’esperto di modelli di malattie infettive, Graham Medley, che partecipa allo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), la Gran Bretagna può aspettarsi cento morti al giorno per Coronavirus entro tre o quattro settimane. “I trattamenti sono migliorati – ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Le previsioni degli esperti raccontano una realtà destinata a peggiorare nelle prossime settimane, mentre i report del King’s College segnalano violazioni di massa dell’isolamento. La situazione dei contagi dinel Regno Unito – Paese europeo con il maggior numero di vittime legate alla pandemia, con circa 42milaconfermati – sta degenerando: secondo uno dei consulenti scientifici del governo, l’esperto di modelli di malattie infettive, Graham Medley, che partecipa allo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), la Gran Bretagna può aspettarsialpertre o quattro settimane. “I trattamenti sono migliorati – ha detto alla Bbc Radio 4 -, il modo in cui il ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 25/09/20 • Attualmente positivi: 47.718 • Deceduti: 35.801 (+20, +0,06%) • Dimessi/Guariti: 222.71… - fattoquotidiano : Non bisogna essere degli esperti in pandemie per capire che un Paese in cui i contagi da coronavirus superano ormai… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - ladyrosmarino : RT @danieledann1: ?? #Roma: Due avvocati, anche se positivi al #coronavirus, si sono recati nel tribunale penale contagiando 2 dipendenti. I… - Majden3 : RT @Virus1979C: Coronavirus in Italia, il bollettino: lieve calo nei nuovi contagi (1.869 casi), 17 morti e 977 guariti. -

