Coronavirus in Toscana: 110 nuovi casi, 1 decesso, 43 guarigioni (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino del 26 settembre. Dall’inizio dell’emergenza in Toscana ci sono stati 14.465 casi di positività con 9.981 guarigioni e 1.157 morti Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino del 26 settembre. Dall’inizio dell’emergenza inci sono stati 14.465di positività con 9.981e 1.157 morti

