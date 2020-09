Coronavirus: in Lombardia terapie intensive stabili (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - Sono stabili le terapie intensive in Lombardia. Restano 30 i posti occupati a fronte di 256 nuovi positivi registrati oggi dalla Regione. Sono dodici in più i ricoveri nei reparti diversi dalle terapie intensive e quindi meno gravi, che portano il totale a 312. Dei nuovi contagiati, 32 sono debolmente positivi al Covid19 e 8 sono emersi a seguito di test sierologico. Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - Sonolein. Restano 30 i posti occupati a fronte di 256 nuovi positivi registrati oggi dalla Regione. Sono dodici in più i ricoveri nei reparti diversi dallee quindi meno gravi, che portano il totale a 312. Dei nuovi contagiati, 32 sono debolmente positivi al Covid19 e 8 sono emersi a seguito di test sierologico.

