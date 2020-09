Coronavirus in Italia, stop apertura stadi: la priorità è la scuola (Di sabato 26 settembre 2020) Il Ministero della Salute dirama il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. Come specificato nel report settimanale, il nostro Paese è meno colpito rispetto ad alcuni altri Stati europei, in primis Francia, Spagna e Regno Unito, ma l’aumento dei contagi rimane costante da 8 settimane. In questi giorni si discute, alla luce di questi dati, della possibilità di riapertura degli stadi, ma il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere negativo. La priorità, ha specificato il ministro Roberto Speranza, rimane la scuola. Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi I dati di oggi vedono 1.869 nuovi casi di Coronavirus, leggermente inferiori rispetto a ieri (-43), con un totale di attualmente positivi di 48.593, che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) Il Ministero della Salute dirama il nuovo bollettino sulin. Come specificato nel report settimanale, il nostro Paese è meno colpito rispetto ad alcuni altri Stati europei, in primis Francia, Spagna e Regno Unito, ma l’aumento dei contagi rimane costante da 8 settimane. In questi giorni si discute, alla luce di questi dati, della possibilità di ridegli, ma il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere negativo. La priorità, ha specificato il ministro Roberto Speranza, rimane lain, il bollettino di oggi I dati di oggi vedono 1.869 nuovi casi di, leggermente inferiori rispetto a ieri (-43), con un totale di attualmente positivi di 48.593, che ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.932 casi di positività, 99 in più rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di ...

Covid, mascherine e smart working: tutte le misure fino a gennaio

Se c’è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d’emergenza. Di proroga in proroga si sta arrivando al 15 ottobre e la p ...

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.932 casi di positività, 99 in più rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di ...

Se c'è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d'emergenza. Di proroga in proroga si sta arrivando al 15 ottobre e la p ...