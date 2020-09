Coronavirus, in Francia 14.412 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 26 settembre 2020) La Francia ha registrato 14.412 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato non lontano dal record giornaliero di oltre 16mila toccato la settimana scorsa. Il numero totale di positivi sale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Laha registrato 14.412casi di24 ore, un dato non lontano dal record giornaliero di oltre 16mila toccato la settimana scorsa. Il numero totale di positivi sale ...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia quasi 21mila nuovi casi e altri 52 decessi #coronavirus - limesonline : ?? 'Gli ideologi europeisti amano salutare le crisi come opportunità per accelerare l’integrazione. Nella storia le… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia 14.412 nuovi contagi nelle ultime 24 ore #covid - infoitinterno : Coronavirus, picco di contagi in Francia: Marsiglia chiude ristoranti e bar. FOTO -